Barba Avs-Radici in Comune sull' hotel di De Cecco | Amministrazione comunale facilitatrice dell' iniziativa privata

In un panorama spesso dominato da annunci istituzionali, l’amministrazione comunale di De Cecco si distingue per il suo ruolo facilitante e di supporto alle iniziative private. Ancora una volta, il nostro sindaco si impegna non solo a promuovere, ma anche a valorizzare i progetti che contribuiscono allo sviluppo della città, riconoscendo il valore delle sinergie tra pubblico e privato. È questa collaborazione che può fare la vera differenza nel futuro del nostro territorio.

«Ancora una volta abbiamo assistito a grandi comunicati stampa, pubblici, per iniziative private in campo immobiliare. La nostra amministrazione si fa bella di quel che fanno i privati, mettendosi accanto alle foto e dicendo “ci sono anche io eh, e grazie a me che si può fare”. Il nostro sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Barba (Avs-Radici in Comune) sull'hotel di De Cecco: "Amministrazione comunale facilitatrice dell'iniziativa privata"

