Banda di truffatori raggira una autoconcessionaria per 300mila euro

Una brillante operazione di polizia ha smantellato una banda di dieci truffatori, tra cui un romano arrestato, responsabili di aver truffato la rinomata Campello Motors di Venezia per ben 300.000 euro. Questa intricata rete di inganni dimostra ancora una volta quanto siano insidiose le frodi nel settore automobilistico. Scopriamo insieme come è stata possibile questa brillante indagine e quali misure sono state adottate per fronteggiare simili fenomeni.

Hanno truffato una autoconcessionaria per 300mila euro. Una banda, 10 persone, un romano arrestato dalla polizia e altre nove presone residenti in provincia di Frosinone denunciati. Una truffa organizzata ai danni della Campello Motors nota concessionaria di autovetture in provincia di Venezia. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Banda di truffatori raggira una autoconcessionaria per 300mila euro

In questa notizia si parla di: banda - autoconcessionaria - 300mila - euro

Raduno di supercar finisce in tragedia, Ferrari da 300mila euro si schianta: morti davanti a tutti - ...gioia e adrenalina si è trasformata in una tragedia. Una Ferrari da 300mila euro, durante il raduno, ha schiacciato il sogno di una comunità di appassionati, spegnendo i sorrisi e lasciando il segno del dolore.

Enrico perde 300mila euro ad Affari Tuoi: “Ho accettato i 30mila a causa della mia compagna” - Nella puntata di Affari Tuoi del 13 maggio, Enrico, un concorrente piemontese, si trova di fronte a una scelta importante.

Banda di truffatori raggira una autoconcessionaria per 300mila euro https://ift.tt/bs1rD4q Vai su X

Banda di truffatori raggira una autoconcessionaria per 300mila euro; Mestre. Campello Motors, maxi ordine di auto da 300mila euro: ma Alessandro, il fratello di Alice, nota qualco; Usura: sgominata banda a Vibo Valentia, 9 arresti.

Banda di truffatori raggira una autoconcessionaria per 300mila euro - Una banda, 10 persone, un romano arrestato dalla polizia e altre nove presone residenti in provincia di Frosinone denunciati. Riporta romatoday.it

Superbonus e truffatori. Sequestri da 300mila euro - E’ questo il bilancio di un’indagine della Guardia di Finanza di Fermo sulle truffe ... Si legge su msn.com