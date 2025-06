Ballo! Tammurriata Nera all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 26 giugno

Il 26 giugno, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la sedicesima edizione di Tammurriata Nera, una festa spettacolo dedicata alle antiche danze popolari italiane. Un evento unico che unisce suoni arcaici e moderni, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra tradizione e innovazione. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, dove passato e presente si incontrano in un tripudio di musica e passione.

Una grande festa spettacolo giunta alla sua sedicesima edizione, dedicata alla riscoperta e alla reinterpretazione delle antiche danze popolari devozionali italiane. Un evento straordinario sospeso tra suoni arcaici e contemporanei.

