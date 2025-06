Baldur’s gate 3 | l’obiettivo raro conquistato solo dal 2% dei giocatori su steam

Nel vasto e affascinante mondo di Baldur’s Gate 3, alcune imprese sono riservate a pochi eletti, testimoniando abilità e pazienza fuori dal comune. Tra queste, il trofeo Busker si distingue come uno dei più rari, conquistato da solo il 2% dei giocatori su Steam. Ma cosa rende questo obiettivo così arduo? Scopriamolo insieme, analizzando le sue caratteristiche e le strategie per raggiungerlo, in un viaggio tra sfide e soddisfazioni uniche.

Nel mondo di Baldur’s Gate 3, alcune imprese risultano estremamente rare, distinguendosi per la loro difficoltà o per il tempo richiesto per essere completate. Tra queste, spicca l’achievement chiamato Busker, che solo una minima percentuale di giocatori ha ottenuto finora. Questo articolo analizza le ragioni di questa scarsità, la sua natura e il suo livello di complessità, offrendo un quadro completo sul significato e sulla difficoltà di questo traguardo. la rarità del trofeo busker in baldurs gate 3. statistiche di gioco globali. Secondo i dati raccolti da Steam, soltanto il 2,3% dei giocatori su PC ha conseguito l’achievement Busker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Baldur’s gate 3: l’obiettivo raro conquistato solo dal 2% dei giocatori su steam

