Bagni Fiore a Portofino il lusso acchiappa star firmato Dior non è per tutti | cene e aperitivi da sogno nella baia di Paraggi

Immersi nella magia di Portofino, i Bagni Fiore offrono un angolo di paradiso dove il lusso incontra la bellezza mozzafiato della baia di Paraggi. Firmato Dior e non solo, questo scenario esclusivo è il palcoscenico perfetto per cene e aperitivi da sogno, tra eleganza, raffinatezza e uno spettacolo naturale senza pari. La terrazza in legno e la vista incantevole rendono ogni momento un’esperienza indimenticabile, un vero gioiello del turismo di lusso ligure.

