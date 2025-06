Bagnanti in balia delle onde | provvidenziali gli interventi dei bagnini di tre lidi

Tra schiuma e vortici impetuosi, i bagnini dei lidi Rodos, Lambertiena e Capanno si sono subito mobilitati per salvare i bagnanti in balia delle onde. La loro prontezza e coraggio si sono rivelati provvidenziali, trasformando un momento di paura in una vittoria di solidarietà e tempestività. La loro azione dimostra ancora una volta quanto il cuore del salvataggio sia nelle mani di chi lavora senza sosta per la sicurezza di tutti.

OSTUNI - La mareggiata provocata dal vento di maestrale ha creato scompiglio sul litorale del Consorzio di Rosa Marina, nel territorio di Ostuni. Più persone finite in balia delle onde sono state salvate, nell'arco della mattinata, dai bagnini dei lidi Rodos, Lambertiena e Capanno.

