Bagnaia parla la Ducati è costruita per Marquez | A lui piace il sottosterzo io fatico molto di più

Pecco Bagnaia torna a ruggire, rivelando i segreti della Ducati 23.2, una moto pensata per Marquez e il sottosterzo, mentre lui fatica a trovare il giusto equilibrio. Dopo tante delusioni, Bagnaia si svela senza filtri, pronto a dimostrare che la sua grinta può fare la differenza. La sfida è aperta: sarà lui a conquistare il podio?

Finalmente Bagnaia ha smesso di fare il bravo ragazzo, o meglio la vittima sacrificale. Dopo l’ennesima sconfitta (almeno al Mugello ha lottato, giusto per qualche giro prima di finire addirittura quarto). Ecco cosa scrive la Gazzetta on line: Nei primi passaggi è il Pecco d’altri tempi, che lotta con i Marquez per la vittoria, ma verso la seconda parte di gara inizia a calare, per poi farsi superare da Di Giannantonio a due giri dalla fine. Al termine del GP, il torinese appare visibilmente amareggiato per il risultato e per la difficoltĂ di trovare un feeling con la Ducati che è fondamentale: “Ho sempre portato io la moto in giro facendo quello che volevo, mentre quest’anno sono in balia di quello che mi chiede di far lei. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it