Bagnaia | In balia della moto posso solo guardare GP25 per Marquez? A lui piace il sottosterzo

Bagnaia, alle prese con i limiti della sua moto, lotta per tenere il passo in un GP25 che sembra pensato per Marc Marquez, appassionato di sottosterzo. Il due volte campione del mondo Ducati termina quarto al Mugello, tra difficoltà tecniche e una sfida di nervi: "Quando cerco di attaccare, perdo grip all'anteriore." Un episodio che sottolinea quanto ogni gara sia una battaglia contro sé stessi e le macchine.

