azzurri riecco sanguinetti ma modena pare lontana

Sia pur in amichevole, Giovanni Sanguinetti è tornato in campo ed è tornato a farlo bene, coi suo numeri, quelli che hanno convinto Milano (e non solo) a fargli la corte per la prossima stagione. E dopo il 3-1 per l’ Italia di De Giorgi contro il Canada ieri, alla vigilia della seconda pool di Vnl che si giocherĂ in Illinois e prima di un’altra amichevole col Canada oggi, Sanguinetti è anche tornato a parlare davanti ai microfoni: "La gara di oggi contro il Canada è stata un ottimo modo per non perdere il ritmo in vista della pool di Vnl a Chicago, soprattutto perchĂ© in questo momento sono arrivati nuovi giocatori con cui non ci siamo potuti allenare nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net