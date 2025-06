azienda agricola derubata di due satellitari

Una notte di furto scuote l'azienda agricola di Rosasco: due satellitari di ultima generazione, fondamentali per le tecniche di agricoltura di precisione, sono scomparsi nel nulla. Più piccoli e discreti dei trattori, questi sistemi rappresentano un elemento chiave per l’innovazione nel settore agricolo. La scoperta dell’effrazione e la denuncia ai carabinieri hanno acceso i riflettori su un furto che potrebbe compromettere il futuro dell’azienda e sollevare interrogativi sulla sicurezza delle tecnologie agricole più avanzate.

Sono di certo piĂą facili da occultare, meno visibili e ingombranti dei trattori su cui vengono installati per le innovative tecniche di agricoltura di precisione, ormai sempre piĂą diffuse. Due sistemi satellitari sono stati rubati a un’ azienda agricola di Rosasco. L’altra notte i ladri hanno forzato la porta del capannone in via Robbio. L’effrazione è stata scoperta il giorno successivo e denunciata ai carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Candia Lomellina, della Compagnia di Vigevano, che procede per le indagini. Dal capannone dell’azienda agricola non mancherebbe altro, solo i due dispositivi satellitari, per quello che pare dunque un furto mirato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it