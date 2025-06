Ayatollah alle origini del termine che spaventa il mondo

L'ayatollah, termine che incute timore e rispetto allo stesso tempo, deriva dalla lingua persiana e araba, significando “segni di Dio”. Nel mondo sciita, questa figura rappresenta la massima autorità in scienze religiose e giuridiche, incarnando guida spirituale e sapere. Ma da dove nasce questa simbologia così potente? Scopriamo insieme le origini di un termine che ha attraversato secoli e culture, diventando simbolo di autorità e mistero.

Il termine ayatollah, adattamento della pronuncia persiana di un vocabolo arabo, e il cui acclimatamento italiano (aiatollà) non ha mai attecchito, può essere parafrasato con l'espressione «segni, segnali o miracoli (ayat, plurale di aya) di Dio (Allah)». Nel clero sciita, la più consistente delle fazioni islamiche minoritarie, un ayatollah è un dottore di scienze religiose e giuridiche, una guida spirituale fra le più alte. Studioso dell'islamismo, che spesso insegna nelle sue varie diramazioni e specializzazioni, un ayatollah può coincidere con un eminente rappresentante di quel clero (espressione di una sostanziale aristocrazia religiosa) o con un mujahidin.

