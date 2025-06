Avviata la stagione estiva nella spiaggia attrezzata per le persone con disabilità

Con entusiasmo e impegno, l’assessore Pignoli ha sottolineato l’importanza di rendere la spiaggia accessibile a tutti, promuovendo inclusione e libertà di vivere il mare senza barriere. La stagione estiva prende così il via all’insegna dell’accoglienza e della solidarietà, offrendo un’occasione unica per godere delle meraviglie della costa abruzzese. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una città sempre più inclusiva e attenta alle esigenze di ogni individuo.

Nella serata di sabato 21 giugno in viale della Riviera è stata inaugurata la nuova stagione della spiaggia attrezzata gestita dal Comune di Pescara per mezzo della cooperativa La Nave. All'ideale taglio del nastro ha partecipato l'assessore alla Disabilità, Massimiliano Pignoli, che ha voluto.

