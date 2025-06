Avviata la stagione estiva nella spiaggia attrezzata per le persone con disabilità

Con entusiasmo e impegno, l'amministrazione comunale di Pescara ha dato il via alla stagione estiva sulla spiaggia accessibile, un'occasione importante per promuovere inclusione e benessere per tutti. Durante l'inaugurazione, l’assessore Massimiliano Pignoli ha sottolineato l’importanza di creare spazi che abbattono le barriere e favoriscono la socializzazione. Un passo avanti per una città sempre più accogliente, dove nessuno resta indietro.

Nella serata di sabato 21 giugno in viale della Riviera è stata inaugurata la nuova stagione della spiaggia attrezzata gestita dal Comune di Pescara per mezzo della cooperativa La Nave. All'ideale taglio del nastro ha partecipato l'assessore alla Disabilità , Massimiliano Pignoli, che ha voluto.

