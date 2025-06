Aviano e Vicenza allerta nelle basi Usa dopo l' attacco all' Iran Il generale Battisti | Potrebbero diventare un obiettivo di questa ritorsione

La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica, con Aviano e Vicenza nel mirino delle basi USA. Dopo l’attacco alle strutture nucleari iraniane, il generale Battisti e le installazioni militari italiane rischiano di diventare obiettivi di rappresaglie. La situazione è ormai critica: un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intero Medio Oriente e mettere a rischio la stabilità globale.

Con l'intervento diretto degli Stati Uniti in Medio-Oriente, con la distruzione di tre impianti nucleari iraniani avvenuta nella notte, il conflitto tra Israele e Iran potrebbe presto allargarsi,.

