Aviano e Vicenza allerta massima nelle basi Usa dopo l' attacco all' Iran Il generale Battisti | Potrebbero diventare un obiettivo di questa ritorsione

Aviano e Vicenza sono in allerta massima: le basi Usa si preparano a possibili ripercussioni dopo l’attacco all’Iran. Con la distruzione dei tre impianti nucleari iraniani, il rischio di escalation nel Medio Oriente aumenta, e anche figure di alto livello come il generale Battisti potrebbero diventare obiettivi di ritorsioni. La tensione internazionale si intensifica: cosa ci riserva questo scenario ancora incerto?

Con l'intervento diretto degli Stati Uniti in Medio-Oriente, con la distruzione di tre impianti nucleari iraniani avvenuta nella notte, il conflitto tra Israele e Iran potrebbe presto allargarsi,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Aviano e Vicenza, allerta massima nelle basi Usa dopo l'attacco all'Iran. Il generale Battisti: «Potrebbero diventare un obiettivo di questa ritorsione»

