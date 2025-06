Avengers | Doomsday nel film potrebbe esserci la morte di un eroe molto amato dai fan

L'epica saga degli Avengers potrebbe riservare un colpo di scena devastante in Avengers: Doomsday. Dopo le tragiche perdite di Tony Stark e Natasha Romanov, un altro eroe molto amato potrebbe lasciare il palco per sempre, segnando un addio epico ai sei membri originali dell'MCU. Questa possibile perdita avrebbe un impatto profondo sul cuore dei fan e sul futuro del franchise, lasciando tutti con il fiato sospeso fino alla fine della Fase 6.

Sembra che uno degli eroi più amati, potrebbe morire in Avengers: Doomsday dopo le importanti morti di Tony Stark e quella di Natasha Romanov Secondo alcune indiscrezioni, uno dei sei Avengers originali dell'MCU avrà un addio epico, con la sua vita che giungerà al termine prima della conclusione della Fase 6. I sei membri originali hanno contribuito a costruire questo franchise da zero negli ultimi 17 anni, ma con due di loro già morti, potrebbe non passare molto tempo prima che la squadra si dissolva definitivamente. Secondo quanto riferito, i Marvel Studios stanno pianificando una morteaddio adeguato per Thor, di Chris Hemsworth, in un prossimo film degli Avengers.

