Avellino in stallo Genovese propone una via d’uscita | Serve un governo a termine non un compromesso di potere

Avellino si trova in un momento di stallo politico, con il consigliere di minoranza Rino Genovese che interviene con decisione, proponendo una via d'uscita chiara: serve un governo a termine, non semplici compromessi di potere. In un clima di crescente incertezza, le sue parole rappresentano un richiamo alla responsabilitĂ e alla chiarezza, sottolineando l'urgenza di trovare soluzioni concrete per riportare stabilitĂ alla cittĂ . La sua posizione apre un dibattito fondamentale sul futuro amministrativo di Avellino.

Nel clima di incertezza politica che da settimane attraversa il Comune di Avellino, il consigliere di minoranza Rino Genovese interviene con toni netti e riflessioni articolate. Il suo intervento, diffuso questa mattina, si configura come un atto politico ben preciso: denunciare l’attuale assetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino in stallo, Genovese propone una via d’uscita: “Serve un governo a termine, non un compromesso di potere”

In questa notizia si parla di: avellino - genovese - stallo - propone

Crisi Comune di Avellino, Fiorillo: "Superare fase di stallo e rilanciare azione amministrativa" - Da tempo si parla delle possibili soluzioni per superare la crisi politica che attanaglia Avellino, ma ora è il momento di agire concretamente.

Acs, Penza non firma: «Guadagna quanto tutto il cda di Grande. Genovese gioca al nascondino sui lavori pubblici; Non deludere la nostra città : il consigliere Genovese contro Nargi e il rischio di un bluff politico; Arriva l'intesa, Nargi ha la sua Giunta.

Elezioni Avellino: stallo centrodestra, ora si punta su Preziosi - È un centrodestra sempre più diviso quello che guarda alle elezioni amministrative nella città di Avellino ... Da ilmattino.it

Avellino, Genovese entra in maggioranza: «Una nuova storia per la città» - «Un patto politico per curare insieme le sofferenze di Avellino e ampliarne la bellezza». Lo riporta ilmattino.it