Autovelox annullate le multe | i cittadini possono tirare un sospiro di sollievo

Una notizia che fa sorridere gli automobilisti: le multe per eccesso di velocità rilevate con autovelox vengono annullate, portando un sospiro di sollievo tra i cittadini. Questo clamoroso colpo di scena ha acceso speranze e aspettative di giustizia equa nel panorama delle norme stradali. Tra polemiche e attese, l’attenzione si concentra ora sui prossimi sviluppi di questa vicenda, che potrebbe rivoluzionare il modo di interpretare le sanzioni sulla strada.

Vengono annullate le multe per eccesso di velocità rilevate con gli autovelox: un colpo di scena clamoroso, gli automobilisti esultano Tra i temi d'attualità più sentiti, negli ultimi mesi, soprattutto, con l'adozione del nuovo Codice della Strada, c'è per l'appunto quello della circolazione veicolare e delle relative sanzioni per i trasgressori. Le nuove norme, con.

Tegola sull'autovelox della Tangenziale, multe annullate dalla Cassazione - La Cassazione annulla le multe rilevate dagli autovelox sulla tangenziale, sottolineando che le sanzioni sono nulle se l’apparecchio non è omologato.

Sono in vigore le nuove norme sugli autovelox, ma è ancora caos sui dispositivi non omologati. In attesa che il Ministero approvi un decreto, resta valida l'indicazione delle Corte Suprema: le multe da autovelox non omologati vanno annullate. Ti aiutiamo a co Vai su Facebook

Autovelox, rivoluzione in tribunale: multe annullabili senza verifiche periodiche - Il Tribunale di Frosinone annulla una multa per autovelox, evidenziando la necessità della verifica periodica di funzionamento. Come scrive msn.com

Il tribunale di frosinone annulla multa per autovelox privo di verifica di funzionamento aggiornata - Il tribunale di Frosinone annulla una multa della polizia municipale di Veroli per mancanza di verifica documentata del corretto funzionamento dell’autovelox sulla superstrada Sora- Segnala gaeta.it