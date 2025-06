Autovelox a Verona | strada Bresciana e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

Se sei un automobilista a Verona, preparati a rispettare i limiti di velocità: i controlli con autovelox e telelaser continuano senza sosta. La polizia locale monitora attentamente le strade cittadine, tra cui la strada bresciana, per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Ecco dove saranno operativi i controlli questa settimana: scopri se sei nella lista e guida con prudenza, perché la sicurezza di tutti dipende anche dal tuo comportamento.

Proseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 23 giugno 2025 e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via. 🔗 Leggi su Veronasera.it