Autodifesa i consigli della stuntwoman di Ballerina

Scopri i sorprendenti consigli di una stuntwoman esperta, protagonista dello spin-off di John Wick e ballerina di Ana de Armas. Con il suo talento e la sua esperienza, ti svelerà le strategie più efficaci per difendersi da un aggressore più forte, trasformando la paura in sicurezza. Preparati a imparare tecniche di autodifesa pratiche e sorprendenti, perché la sicurezza personale non è mai troppa. Ecco come proteggerti al meglio in ogni situazione.

Abbiamo chiesto alla stunt di Ana de Armas nello spinoff di John Wick di spiegarci come cavarsela quando si è alle prese con un assalitore più forte e imponente. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Autodifesa, i consigli della stuntwoman di Ballerina

In questa notizia si parla di: autodifesa - consigli - stuntwoman - ballerina

