Autobus si incastra in un sottopasso | Grosseto l’incidente e i soccorsi

Un episodio sorprendente e inquietante ha scosso il cuore di Grosseto: un autobus si è incastrato nel sottopasso ferroviario, causando panico e preoccupazione tra cittadini e soccorritori. L’incidente, avvenuto nel centro città nel primo pomeriggio, ha mobilitato immediatamente le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Mentre si indaga sulle cause di questa complicata vicenda, emergono domande sulla sicurezza e sulle precauzioni da adottare. Restate aggiornati, perché la verità sta emergendo.

Grosseto, 22 giugno 2025 – Paura per un autobus che è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario a Grosseto. Accade in centro nel primo pomeriggio. L'autista non ha probabilmente calcolato l'altezza e il mezzo è rimasto fortemente danneggiato. Immediato l'intervento del 118, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. Si cerca di capire la dinamica e perché l'autobus sia passato di lì. (In aggiornamento).

