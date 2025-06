Auto si schianta nella notte sulla Provinciale | un ferito grave

Una drammatica notte sulla provinciale 668 di Orzinuovi, dove un incidente stradale ha coinvolto un uomo di 32 anni, ora ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza. L’impatto violento ha lasciato ferite serie, e le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause di questa terribile collisione. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, sperando in una pronta ripresa del giovane coinvolto.

È stato ricoverato in codice rosso alla clinica Poliambulanza un uomo di 32 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 668 a Orzinuovi, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto si schianta nella notte sulla Provinciale: un ferito grave

In questa notizia si parla di: notte - provinciale - auto - schianta

In auto con 25 chilogrammi di cocaina, tenta di scappare dalla polizia ma si schianta contro un palo. Morto un 38enne. La tragedia nella notte a Nettuno - Nella notte a Nettuno, un uomo di 38 anni è morto in un incidente dopo aver tentato di sfuggire alla polizia con 25 kg di cocaina a bordo.

Incidente sulla provinciale, auto si schianta contro cabina del metano: perdita di gas in strada - Un incidente che ha fatto tremare Cerro al Lambro: un'auto si è schiantata contro una cabina del metano, provocando una pericolosa perdita di gas.

AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, MORTA BAMBINA DI 15 MESI. Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La piccola era nell'auto guidata dalla Vai su Facebook

Auto si schianta nella notte sulla Provinciale: un ferito grave; Taranto, auto si schianta contro un albero: morti 4 giovani; Schianto tra auto sulla provinciale. Tre persone ferite: non sono gravi.

Auto si schianta nella notte sulla Provinciale: un ferito grave - È stato ricoverato in codice rosso alla clinica Poliambulanza un uomo di 32 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 668 a Orzinuovi, nella notte tra sabato 21 e ... Secondo bresciatoday.it

Terribile incidente stradale nella notte: auto si schianta su albero, morti 4 giovani - Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Si legge su strettoweb.com