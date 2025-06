Auto sbanda e travolge tre amici al bar | morto il segretario del Pd Gabriele Nuzzolo

Un tragico pomeriggio di estate si trasforma in una tragedia che scuote la comunità di Santa Sofia. Un'auto sbanda e travolge tre amici al bar Chioschetto di Poggio alla Lastra, portando via Gabriele Nuzzolo, il segretario del PD che avrebbe compiuto 34 anni a luglio. La scena di questo incidente drammatico ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Santa Sofia (Forlì), 23 giugno 2025 – Un pomeriggio d’estate con amici che si conclude in tragedia con la morte di Gabriele Nuzzolo, di Santa Sofia (avrebbe compiuto 34 anni a luglio ) e il ferimento di altri due amici con i quali stava conversando al bar Chioschetto di Poggio alla Lastra, piccolo borgo di Bagno di Romagna che si trova nella vallata del Bidente, vicina a Santa Sofia. Verso le 19 un suv – stando alle prime testimonianze – è letteralmente piombato sul gruppo di amici uccidendo sul colpo Nuzzolo. Per lui niente da fare nonostante l’intervento dei mezzi di soccorso. I Carabinieri di Bagno di Romagna stanno ricostruendo l’accaduto: per il conducente si sarebbe trattato di un malore durante la guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto sbanda e travolge tre amici al bar: morto il segretario del Pd Gabriele Nuzzolo

