Auto sbanda e travolge il tavolino del bar | muore il segretario comunale del Pd di Santa Sofia Altri tre feriti

Un drammatico incidente sull'Appennino ha spezzato una vita e ferito altri tre, scuotendo la comunità di Santa Sofia. Gabriele Nuzzolo, segretario del Pd locale, si trovava nel luogo sbagliato al momento sbagliato: un'auto sbanda, travolge un tavolino e provoca una tragedia che lascia tutti senza parole. Un episodio che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa.

Un incidente stradale ha tolto la vita ad un uomo di 34 anni. E' quanto capitato nel tardo pomeriggio sull'Appennino non lontano da Santa Sofia, in zona Poggio alla Lastra (che ricade nel comune di Bagno di Romagna). A perdere la vita è stato Gabriele Nuzzolo, segretario del Pd di Santa Sofia.

