Auto sbanda e travolge il tavolino del bar | muore il segretario comunale del Pd di Santa Sofia Altri ragazzi feriti

Una domenica tragica sull’Appennino: un’auto sbanda, travolge un tavolino di un bar e provoca una tragedia che ha sconvolto la comunità di Santa Sofia. La sventura si è portata via Gabriele Nuzzolo, segretario del Pd locale, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi. Oltre alla sua perdita, altri ragazzi sono rimasti feriti in modo serio. Un episodio che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante.

Un incidente stradale ha tolto la vita ad un uomo di 34 anni. E' quanto capitato nel tardo pomeriggio di domenica sull'Appennino non lontano da Santa Sofia, in zona Poggio alla Lastra (che ricade nel comune di Bagno di Romagna). A perdere la vita è stato Gabriele Nuzzolo, segretario del Pd di.

