auto fuori strada nel canale a ceci

Un incidente insolito ha visto un’auto finire fuori strada nel canale a Ceci di Bobbio. I soccorsi del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente domenica 22 giugno sulla SP69, ma fortunatamente senza trovare nessuno a bordo. La dinamica resta da chiarire, mentre le autorità indagano sui testimoni che riferiscono dettagli inquietanti. La vicenda solleva domande e attenzione sulla sicurezza della zona.

