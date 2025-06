Auto elettriche più fondi dalla revisione del Pnrr

L’Italia si distingue nel panorama europeo grazie alla revisione del PNRR, che apre nuove opportunità di finanziamento per le auto elettriche. L’approvazione del Consiglio Ecofin conferma il sostegno alle modifiche richieste dal nostro governo, favorendo un’accelerazione nella transizione verde. Ora, con risorse più accessibili, il settore delle auto elettriche può crescere e innovarsi, contribuendo a un futuro più sostenibile e meno inquinato.

Sì alla revisione del Pnrr italiano. Lo ha affermato il Consiglio Ecofin dell’Unione Europea, promuovendo le 67 modifiche che il Governo italiano aveva richiesto, la maggior parte delle quali collegate a miglioramenti sull’attuazione. Altre modifiche sono volte a ridurre gli adempimenti amministrativi e a mitigare i fattori inattesi. Oltre all’Italia il parere positivo riguarda le modifiche ai Pnrr di Belgio, Lituania, Polonia, Cipro, Malta, Croazia e Slovenia. I nuovi lavori che verranno finanziati. Nell’ambito della revisione tecnica, oltre alle modifiche per sopravvenute circostanze oggettive e a correzioni formali, sono stati implementati gli investimenti per lo sviluppo dell’ economia circolare dei rifiuti e per incentivare l’acquisto di automobili a basso impatto ambientale per un importo complessivo pari a 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Auto elettriche, più fondi dalla revisione del Pnrr

