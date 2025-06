Attentato a Damasco | kamikaze si fa esplodere in una chiesa almeno 15 morti

Un tragico attentato scuote Damasco, con un kamikaze che si è fatto esplodere in una chiesa, causando almeno 15 vittime e semidistruggendo il luogo di culto. Un atto di violenza che mette ancora più in evidenza la fragilità di una regione già segnata dal conflitto. La comunità internazionale condanna con fermezza questa orribile azione, che ancora una volta dimostra quanto il terrorismo continui a minacciare la pace e la stabilità.

C'è stata una potente esplosione in una chiesa di Damasco, capitale della Siria, dopo che un attentatore suicida si è fatto saltare in aria. I media internazionali riportano che lo scoppio avrebbe semidistrutto la chiesa causando un numero ancora imprecisato di morti e feriti. Secondo le prime informazioni, le vittime sono almeno 15. Il ministero degli Interni siriano ritiene che l'attentatore apparteneva all' ISIS. Il kamikaze si è fatto esplodere all'interno della chiesa di Mar Elias, nel quartiere di Dwelah, che ospita una numerosa comunità cristiana. Sui social sono state diffuse le immagini della chiesa devastata e delle vittime dell'attentato, mentre le ambulanze sono intervenute sul posto per evacuare i feriti.

