attentati in italia livello massimo di allerta per obiettivi sensibili

In un clima di massima allerta, l’Italia intensifica le misure di sicurezza per proteggere obiettivi sensibili e rappresentanze diplomatiche, in particolare a Roma, dove si sono rafforzate le protezioni su eventi e sedi americane. La situazione richiede attenzione estrema: la tutela della nostra sicurezza è una priorità assoluta in questa delicata fase di tensione internazionale.

Attenzione estrema per sedi diplomatiche e luoghi rappresentativi dei Paesi coinvolti nella guerra in Medioriente. A Roma innalzate misure su eventi e obiettivi americani.

