Attacco Usa su Iran Cina condanna Trump | Viola la Carta delle Nazione Unite e il diritto internazionale invito al cessate il fuoco

Pechino condanna fermamente l’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani, sottolineando come questa azione violi la carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. La Cina lancia un forte monito, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il ritorno ai negoziati per evitare una escalation che rischia di destabilizzare ulteriormente la regione. La diplomazia resta l’unica via percorribile: l’ora di trovare un accordo condiviso è ora.

Pechino lancia un monito agli Stati Uniti, che nella notte italiana hanno attaccato tre siti nucleari iraniani. Poi invita al cessate il fuoco immediato e a riprendere i negoziati La Cina non fa attendere la sua replica sull'attacco statunitense di questa notte in Iran. Pechino ha infatti con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco Usa su Iran, Cina condanna Trump: "Viola la Carta delle Nazione Unite e il diritto internazionale", invito al cessate il fuoco

