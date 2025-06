Attacco Usa l’Iran risponde lanciando missili su Israele | rasi al suolo palazzi a Tel Aviv decine di feriti video

Un’escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran si sta consumando in Medio Oriente, con l’Iran che risponde ai raid statunitensi sui siti nucleari lanciando missili su Tel Aviv. La capitale israeliana è stata duramente colpita, con palazzi rasa al suolo e decine di feriti. La regione si trova sull’orlo di un conflitto internazionale, mentre le sirene suonano e le esplosioni risuonano nell’attesa di sviluppi cruciali.

Dopo l’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari, l’Iran risponde con un’ondata di missili contro Israele nelle prime ore di oggi. Le sirene dell’allarme aereo suonano in Israele, come rendono noto le forze di difesa (Idf). Allarme in particolare a Tel Aviv, mentre esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme, come riferisce il corrispondente dell’agenzia Afp. Diciotto le persone rimaste ferite in seguito all’attacco, riferiscono i servizi di soccorso israeliani. L’Iran lancia 20-30 missili contro Israele. Le Forze di difesa israeliane stimano che l’Iran abbia lanciato tra i 20 e 30 missili nell’attacco contro Israele, scattato ore dopo i raid americani contro i siti nucleari della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Attacco Usa, l’Iran risponde lanciando missili su Israele: rasi al suolo palazzi a Tel Aviv, decine di feriti (video)

