Attacco Usa Iran l' esperto | Putin non interverrà ha barattato l' Iran in cambio dell' influenza sull' Ucraina

L'ultima escalation tra Stati Uniti e Iran sta acuendo le tensioni in Medio Oriente, mentre il mondo segue con apprensione gli sviluppi di questo conflitto. Secondo il professor Pejman Abdolmohammadi, esperto con radici iraniane, questa crisi potrebbe avere ripercussioni ben più vaste, coinvolgendo anche le dinamiche di influenza di Putin e le complesse alleanze internazionali. In un contesto così instabile, ogni mossa può cambiare radicalmente l’equilibrio globale, rendendo urgente una riflessione approfondita.

Gli Usa hanno attaccato l?Iran e questo fa innalzare ulteriormente la tensione in un?area che giĂ ribolle da tempo. Il professor Pejman Abdolmohammadi, di origini iraniane, docente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Attacco Usa Iran, l'esperto: «Putin non interverrĂ , ha barattato l'Iran in cambio dell'influenza sull'Ucraina»

