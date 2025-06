Attacco Usa in Iran Papa Leone XIV | Fermare la guerra prima che diventi una voragine irreparabile

l’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani, è imprescindibile che la comunità internazionale si unisca in un appello alla calma e alla diplomazia. La guerra rischia di diventare una voragine irreparabile, devastando vite e speranze. Papa Leone XIV invita tutte le nazioni a tracciare il loro futuro con opere di pace, affinché il dialogo prevalga sulla violenza e si possa evitare un conflitto globale. È il momento di agire per la pace, prima che sia troppo tardi.

“Che la diplomazia faccia tacere le armi! Che le nazioni traccino il loro futuro con opere di pace, non con la violenza e conflitti sanguinosi!”. Puntuale è arrivato il nuovo forte appello di Leone XIV per la pace dopo che gli Stati Uniti d’America hanno attaccato i siti nucleari in Iran. All’ Angelus il Papa ha affermato che “si susseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall’Iran. In questo scenario drammatico, che include Israele e Palestina, rischia di cadere in oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza e negli altri territori, dove l’urgenza di un adeguato sostegno umanitario si fa sempre più pressante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa in Iran, Papa Leone XIV: “Fermare la guerra prima che diventi una voragine irreparabile”

