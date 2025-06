Attacco Usa in Iran ok di Putin per avere mano libera in Ucraina e Asia centrale lo zar | Se Teheran perde non sarà colpa nostra la Cina unico alleato dello Stato islamico - RETROSCENA

In un contesto di tensioni geopolitiche sempre più complesse, le recenti dichiarazioni di Putin e l'atteggiamento verso Iran e Cina rivelano una strategia mirata a consolidare il proprio campo d'azione. Con scelte che sembrano svelare ambizioni di influenza globale, Mosca si muove tra alleanze e provocazioni, lasciando intravedere un futuro di sfide e alleanze imprevedibili. Ma cosa cela davvero dietro queste mosse?

Qualche giorno fa la frase sibillina di Putin: "I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l'Ucraina è nostra", e le parole di supporto a Teheran: "Ha diritto a sviluppare nucleare pacifico", anche se per lo zar la guerra scoppiata nel 2022 ha la priorità L'attacco de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco Usa in Iran, ok di Putin per avere mano libera in Ucraina e Asia centrale, lo zar: “Se Teheran perde non sarà colpa nostra”, la Cina unico alleato dello Stato islamico - RETROSCENA

Putin frena Trump su attacco a Iran: strategia "divide et impera" per ottenere ok degli Usa su Ucraina e mantenere le alleanze militari con Teheran - RETROSCENA - Nel complesso mosaico geopolitico, Putin utilizza una strategia divide et impera per frenare Trump e mantenere alleanze con Teheran, nel tentativo di influenzare il conflitto in Medio Oriente e aprire nuovi margini di manovra.

