Attacco Usa in Iran Meloni convoca i ministri e l’intelligence

In un contesto internazionale già di per sé teso, l’attacco degli Stati Uniti in Iran scuote le sorti della regione. Giorgia Meloni, consapevole dell’importanza strategica, ha convocato urgentemente i ministri e i vertici dell’intelligence per valutare la situazione e prendere decisioni cruciali. La notte ha segnato un punto di svolta con l’ingresso ufficiale in guerra degli USA a fianco di Israele. La risposta italiana sarà all’altezza delle sfide che ci attendono.

Giorgia Meloni sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell’ intelligence. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno attaccato diversi siti nucleari di Teheran entrando ufficialmente in guerra al fianco di Israele. La scelta di Donald Trump ha scatenato le preoccupazioni dei leader mondiali e la crisi regionale adesso rischia di essere molto più grande. Crosetto: “Si apre crisi molto più grande”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco Usa in Iran, Meloni convoca i ministri e l’intelligence

Meloni segue la crisi in Iran. Convocati ministri e intelligence - Crosetto: "Abbiamo preso alcune misure di protezione, ma non siamo coinvolti, ci siamo limitati a spostare contingenti la cui vicinanza con obiettivi americani poteva suscitare pericolo" ... Si legge su dire.it