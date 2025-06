Attacco Usa in Iran i democratici chiedono l’impeachment di Trump

L’attacco degli Stati Uniti in Iran, noto come operazione 'Martello di Mezzanotte', ha acceso un intenso dibattito politico interno. I Democratici chiedono a gran voce l’impeachment di Donald Trump, sostenendo che abbia ordinato i raid senza l’autorizzazione del Congresso, violando così la Costituzione. Questa crisi mette in discussione non solo le strategie militari statunitensi, ma anche i principi fondamentali di controllo e bilanciamento del potere. La situazione si aggira ormai verso un punto di svolta cruciale.

L' attacco degli Stati Uniti con l' operazione 'Martello di Mezzanotte' sui siti nucleari in Iran ha provocato grosse conseguenze anche nella politica interna degli Usa. In particolare, i rappresentanti democratici chiedono l'impeachment del presidente americano Donald Trump, che avrebbe deciso i raid senza l'approvazione preventiva del Congresso, che è l'unico organo autorizzato a dichiarare guerra secondo la Costituzione americana. "La disastrosa decisione del presidente di bombardare l'Iran senza autorizzazione costituisce una grave violazione della Costituzione e dei poteri di guerra del Congresso.

Media, Israele avvisato da Usa prima dell'attacco in Iran - Una notizia che scuote gli equilibri geopolitici: secondo un alto funzionario israeliano, gli Stati Uniti avrebbero avvisato Israele prima di lanciare l’attacco ai siti nucleari iraniani.

L'appello di Leone XIV dopo l'attacco Usa all'Iran. «L’umanità grida e invoca la pace. Basta retorica che incita al conflitto». Il monito: «Nessuna vittoria armata compensa il dolore» Vai su Facebook

L'annuncio via social del presidente: colpiti tre siti, ora la pace o Teheran pagherà un prezzo più alto. L'Onu allarmato: l'escalation una minaccia per il mondo. I democratici chiedono l'impeachment Vai su X

