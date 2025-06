Attacco Usa in Iran c' è fibrillazione anche in Italia | contatto Meloni-Schlein Tajani | Ci stiamo occupando dei connazionali

In un contesto internazionale turbolento, con l’attacco degli Usa in Iran che preoccupa anche l’Italia, si susseguono comunicazioni di massima cautela e attenzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un lungo colloquio telefonico con Elly Schlein, mentre Tajani rassicura: "Nessun aereo italiano coinvolto". La nostra priorità resta la tutela dei connazionali e la stabilità diplomatica. In questo scenario complesso, l’Italia si impegna a mantenere la calma e la chiarezza.

«C'è stato un lungo contatto telefonico fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a seguito degli attacchi degli Usa all’Iran ». Lo fanno sapere fonti del Nazareno. Nel frattempo, al Tg3, il ministro degli Esteri Antonio Tajani precisa che «nessun aereo è partito dall’Italia" per andare a colpire l’Iran, «non c'è stata nessuna richiesta».. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacco Usa in Iran, c'è fibrillazione anche in Italia: contatto Meloni-Schlein. Tajani: “Ci stiamo occupando dei connazionali”

In questa notizia si parla di: iran - italia - contatto - meloni

Israele-Iran Schlein: Meloni non schiacci l?Italia su umori alterni Trump - In un contesto internazionale complesso e volatile, le parole di un esponente italiano richiamano l'attenzione sulla necessità di mantenere stabilità e coerenza nella politica estera del Paese.

Trump bombarda l'Iran. Il Governo Meloni deve condannare questo attacco criminale e illegale. Soprattutto, al di là delle parole, deve proibire agli USA l'uso delle basi militari in Italia: non dobbiamo essere piattaforma logistica dei crimini di USA e Israele. #Wo Vai su X

Meloni si dica contraria all'intervento degli USA in Iran e non conceda l'utilizzo delle basi militari italiane. Tuteli la sicurezza degli italiani!... Vai su Facebook

Iran, Meloni convoca i ministri interessati e l’intelligence; Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, cosa farà adesso l'Italia? Meloni riunisce i vertici dell'intelligence. Cros; Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: Ci auguriamo che ora si arrivi alla de-escalation | Crosetto: L'attacco Usa cambia lo scenario.

Iran, lungo colloquio telefonico Meloni-Schlein - C'è stato un "lungo contatto telefonico" fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a seguito degli attacchi degli ... Scrive notizie.tiscali.it

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, cosa farà adesso l'Italia? Meloni riunisce i vertici dell'intelligence. Crosetto: «Cambia lo scenario» - Ben prima della scadenza di due settimane che aveva promesso per negoziare con Teheran, Donald Trump ha sferrato un attacco a sorpresa in Iran, intestandosi quello che spera sia il colpo di ... Riporta ilmattino.it