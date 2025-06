Attacco Usa in Iran c' è fibrillazione anche in Italia | contatto Meloni-Schlein La premier riunisce i ministri Tajani | Ci stiamo occupando dei connazionali

In un clima di tensione internazionale, la presa di posizione dell’Italia si fa sentire forte e chiara. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un lungo colloquio con la segretaria del PD Elly Schlein, mentre il ministro Tajani rassicura sull’assenza di interventi militari italiani in Iran. La situazione continua a evolversi rapidamente, ma l’Italia si impegna a mantenere la calma e a tutelare i propri connazionali.

«C'è stato un lungo contatto telefonico fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a seguito degli attacchi degli Usa all'Iran ». Lo fanno sapere fonti del Nazareno. Nel frattempo, al Tg3, il ministro degli Esteri Antonio Tajani precisa che «nessun aereo è partito dall'Italia" per andare a colpire l'Iran, «non c'è stata nessuna richiesta».

Trump bombarda l'Iran. Il Governo Meloni deve condannare questo attacco criminale e illegale. Soprattutto, al di là delle parole, deve proibire agli USA l'uso delle basi militari in Italia: non dobbiamo essere piattaforma logistica dei crimini di USA e Israele. #Wo Vai su X

Meloni si dica contraria all'intervento degli USA in Iran e non conceda l'utilizzo delle basi militari italiane. Tuteli la sicurezza degli italiani!... Vai su Facebook

