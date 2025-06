Attacco Usa il ministro degli Esteri iraniano | Conseguenze eterne Missili su Israele In Italia sicurezza intorno agli obiettivi sensibili Le condanne di Cina e Russia

Nella notte, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco a sorpresa contro il ministro degli esteri iraniano, seguito dai missili su Israele. Un'azione che rischia di innescare conseguenze eterne, con ripercussioni sulla sicurezza internazionale e obiettivi sensibili in Italia. Mentre Cina e Russia condannano fermamente, la tensione si infittisce, aprendo uno scenario di instabilità che potrebbe durare ben oltre le attuali crisi. La domanda è: quali saranno le future mosse sullo scacchiere globale?

