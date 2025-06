Attacco Usa il ministro degli Esteri iraniano | Conseguenze eterne Missili su Israele In Italia misure di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili

Nella notte, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco a sorpresa contro il ministro degli esteri iraniano, seguito da missili su Israele al mattino. Donald Trump, puntando a una svolta decisiva, ha scelto di agire prima della scadenza delle due settimane per negoziati con Teheran, rischiando però un’escalation incontrollabile in Medio Oriente. La tensione si rafforza e le misure di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili in Italia sono state rafforzate. Come evolverà questa crisi senza precedenti?

Nella notte l'attacco Usa all'Iran, in mattinata i missili su Israele. Ben prima della scadenza di due settimane che aveva promesso per negoziare con Teheran, Donald Trump ha sferrato un attacco a sorpresa in Iran, intestandosi quello che spera sia il colpo di grazia decisivo, dopo nove giorni di bombardamenti israeliani. Ma col rischio di un'imprevedibile escalation in Medio Oriente, dopo le prime.

