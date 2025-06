Attacco Usa all' Iran Trump | Danni monumentali ai siti nucleari Da Israele altri raid Netanyahu | Ora opportunità per la pace

Le tensioni tra USA, Israele e Iran raggiungono un livello critico, con attacchi che minacciano la stabilità regionale e causano danni monumentali ai siti nucleari iraniani. L’annuncio di Biden su Truth, insieme alla chiusura dello spazio aereo israeliano, segnano una svolta in un contesto già delicato. È il momento di riflettere sulle opportunità per la pace e cercare soluzioni diplomatiche prima che il conflitto si intensifichi ulteriormente.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Attacco Usa all'Iran, Trump: «Danni monumentali ai siti nucleari». Da Israele altri raid. Netanyahu: «Ora opportunità per la pace»

In questa notizia si parla di: israele - attacco - iran - trump

«Trump ha accettato la trappola che gli hanno teso Israele, Cia e Pentagono» – Il videocommento di Dario Fabbri sull’attacco Usa all’Iran - In un momento cruciale di tensione internazionale, Trump ha scelto di rispondere con un attacco a sorpresa contro l’Iran, sfidando le promesse di negoziato e aprendo un nuovo capitolo di conflitto.

MEDIO ORIENTE | "La campagna non è finita: i prossimi giorni potrebbero essere delicati, complessi e impegnativi". Lo sottolinea il presidente di Israele, Isaac Herzog, definendo "storico" l'attacco di Donald Trump all'Iran. Lo riporta la Bbc. #ANSA Vai su Facebook

“Una decisione coraggiosa che cambierà la Storia”. Ha il volto scuro Benjamin Netanyahu quando nel cuore della notte parla a Israele e al mondo dal cuore di Tel Aviv per ringraziare Donald Trump di essersi unito a Israele nell’attacco all’Iran. #israele #iran # Vai su X

Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Iran-Israele, Rampini: Credevano che Trump non avrebbe mai portato gli Usa in guerra: si sbagliavano; Che cosa farà ora l'Iran: le tre mosse sul tavolo di Khamenei.

Guerra Israele-Iran, gli USA attaccano i siti nucleari iraniani: l'annuncio di Trump - Iran, gli USA attaccano i siti nucleari iraniani: l'annuncio di Trump ... Segnala sport.sky.it

Israele-Iran, le news di oggi in diretta - “Il nostro obiettivo era la distruzione della capacità di arricchimento nucleare dell’Iran e la fine della minaccia ... repubblica.it scrive