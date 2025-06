Attacco Usa all’Iran sei crateri nel sito nucleare di Fordow Teheran | Avevamo evacuato l’uranio Aiea | Nessun aumento di radiazioni

L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran ha lasciato il suo segno, con sette crateri nel sito nucleare di Fordow e una potente dimostrazione di forza. Nonostante le evacuazioni e l’assenza di aumento delle radiazioni, la devastazione del programma nucleare iraniano sembra definitiva. Ma le strutture colpite potrebbero non essere completamente fuori uso: cosa riserverà il futuro a Teheran?

Settantacinque ordigni, di cui 14 bombe GBU-57 e 30 missili Tomahawk lanciati dai sottomarini della Marina. “Abbiamo devastato il programma nucleare iraniano”, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth in una conferenza stampa tenuta di primissimo mattino a Washington. Eppure la pioggia di fuoco caduta sugli impianti nucleari di Natanz, Fordow e Isfahan potrebbe non aver messo completamente fuori uso le strutture utilizzate da Teheran per l’ arricchimento dell’uranio. In attesa di capire qual sarà stato il bilancio effettivo dell’operazione “Martello di mezzanotte”, le indicazioni arrivate fino a questo momento sembrano andare in questa direzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it