Attacco Usa all' Iran | perché sarà un probabile ulteriore buco nell' acqua se non un probabile boomerang

L’attacco degli USA all’Iran rischia di essere un ennesimo tentativo velleitario, destinato a trasformarsi in un boomerang. La guerra scatenata dal criminale di guerra Netanyahu, seguito dal palazzinaro sociopatico con capelli tinti, sembra priva di una strategia chiara e rischia di finire nel nulla, alimentando solo caos e profitti. Un’azione che potrebbe rivelarsi, come spesso accade, più dannosa che utile, lasciando il mondo ancora più instabile e imprevedibile.

La guerra scatenata dal criminale di guerra Netanyahu, seguito dal palazzinaro sociopatico con gli smorti capelli tinti è probabile che non porti da nessuna parte, perché se non hai mezza strategia in mente, se non di menare il torrone (e nel mentre far una valanga di soldi, che manco ti puoi pure s.

Iran, quale sarà la risposta all'attacco? Vertice a Teheran, rischio guerra regionale. Israele chiude lo spazio aereo - L’attacco israeliano a obiettivi strategici in Iran ha scatenato una corsa contro il tempo, con Teheran che si prepara a rispondere e la regione sul filo del rasoio.

Scenografico nella preparazione, spietato nella realizzazione, l'attacco di Israele fa molto male all'Iran. Improbabile, anche se gli Usa hanno frettolosamente preso le distanze, che non ci sia stato un via libera concordato da Washington. Probabile invece una s Vai su Facebook

Gli USA bombardano l’Iran: quali scenari per la Repubblica islamica?; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Lo spazio aereo di Israele riaprirà alle 14; Tra propaganda e realtà: cosa sta davvero accadendo in Iran.