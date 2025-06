Attacco Usa all' Iran Netanyahu ringrazia Trump | Guida con coraggio il mondo libero

In un momento di crescente tensione internazionale, Netanyahu ringrazia Trump e guida con coraggio il mondo libero, sottolineando i successi storici di Israele nell'operazione "Am Kalavi". Questa svolta strategica segna un punto di svolta nella geopolitica del Medio Oriente, rafforzando la determinazione del leader israeliano nel difendere la sicurezza nazionale. La sua dichiarazione, carica di fermezza e speranza, invita tutti a riflettere sul futuro di pace e stabilità globale.

(Agenzia Vista) Israele, 22 giugno 2025 "Cari cittadini di Israele, miei fratelli e sorelle. Con l'operazione "Am Kalavi" abbiamo raggiunto insieme risultati senza precedenti nella storia di Israele. Ricorderete che fin dall'inizio dell'operazione vi ho promesso che gli impianti nucleari iraniani sarebbero stati distrutti, in un modo o nell'altro. Questa promessa è stata mantenuta. Poco tempo fa, in pieno coordinamento tra me e il presidente Trump, e in pieno coordinamento operativo tra l'Idf e l'esercitoUsa, gli Stati Uniti hanno attaccato i tre impianti nucleari iraniani: Fordow, Natanz ed Esfahan.