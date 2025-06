Attacco USA all’Iran Meloni riunisce governo e intelligence | le dichiarazioni dei ministri

In un contesto di crescente tensione internazionale, Giorgia Meloni non perde di vista la delicata crisi tra USA e Iran. La premier ha convocato un vertice urgente con ministri e intelligence per valutare le implicazioni di un attacco statunitense agli impianti nucleari iraniani. La sua reazione mostra l’attenzione massima del nostro governo nel gestire questa intricata situazione, pronta a prendere decisioni strategiche per tutelare gli interessi italiani e contribuire alla stabilità globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier segue la crisi con la massima attenzione. Giorgia Meloni ha convocato una videoconferenza urgente con i ministri coinvolti, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence, per fare il punto sulla crisi scoppiata in Medio Oriente. La decisione è arrivata dopo l’attacco notturno degli Stati Uniti a diversi impianti nucleari iraniani, che segna l’ingresso formale di Washington nel conflitto al fianco di Israele. La notizia, confermata da fonti di Palazzo Chigi, sta scuotendo la diplomazia internazionale e fa temere un’escalation regionale su vasta scala. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacco USA all’Iran, Meloni riunisce governo e intelligence: le dichiarazioni dei ministri

