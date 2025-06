Attacco Usa all’Iran Meloni convoca un vertice d’urgenza Crosetto | Italiani non coinvolti militari in sicurezza

In un contesto di tensione internazionale crescente, l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari in Iran ha immediatamente catalizzato l'attenzione dell'Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato un vertice d'urgenza con ministri e intelligence per valutare la situazione e garantire la sicurezza nazionale. Mentre Crosetto rassicura sulla nostra posizione, l’Italia si prepara a gestire le implicazioni di questa crisi, dimostrando come la nostra diplomazia sia fondamentale in scenari di instabilità globale.

A poche ore dall’attacco degli Usa ai siti nucleari, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell’intelligence. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Intanto ha parlato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha rassicurato sulla sicurezza dei contingenti italiani di soldati nei pressi di possibili obiettivi Usa. Attacco Usa all’Iran, Meloni presiede un vertice e Crosetto parla in tv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Attacco Usa all’Iran, Meloni convoca un vertice d’urgenza. Crosetto: “Italiani non coinvolti, militari in sicurezza”

