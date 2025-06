Attacco Usa all’Iran Meloni al telefono con 7 leader internazionali | Lavorare per una rapida ripresa dei negoziati

In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, Giorgia Meloni si distingue per il suo incessante impegno diplomatico, dialogando con sette leader internazionali in un fitto giro di telefonate. Questo sforzo mira a favorire una rapida ripresa dei negoziati e a promuovere la stabilitĂ nella regione. La leadership italiana si conferma protagonista nel cercare soluzioni condivise: un passo fondamentale verso la pace e la sicurezza globale.

A seguito della riunione di governo convocata d’urgenza questa mattina alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nel corso della giornata numerosi contatti con alcuni partner internazionali e con i principali attori della regione. Meloni e la crisi in Iran: chi sono i leader internazionali menzionati. In particolare- si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi – il Presidente Meloni ha avuto uno scambio di vedute con il Presidente di turno del G7, il Primo Ministro canadese Mark Carney, con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, con il Presidente francese Emmanuel Macron e con il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Attacco Usa all’Iran, Meloni al telefono con 7 leader internazionali: “Lavorare per una rapida ripresa dei negoziati”

