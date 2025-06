Attacco Usa all' Iran il discorso di Trump dalla Casa Bianca | Ora la pace

In un discorso carico di tensione, Donald Trump dalla Casa Bianca ha lanciato un messaggio deciso: "A questo punto o ci sarà la pace, oppure una tragedia senza precedenti". Dopo l’attacco americano contro l’Iran, le sue parole risuonano come un appello urgente a evitare il peggio e a cercare una soluzione diplomatica in un momento di crisi internazionale che potrebbe cambiare gli equilibri mondiali.

"A questo punto o ci sarà la pace, oppure una tragedia senza precedenti". Con queste parole il presidente americano Donald Trump si è rivolto alla nazione dalla Casa Bianca dopo l'attacco contro l'Iran. Trump ha annunciato che "gli impianti nucleari chiave iraniani sono stati completamente. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Attacco Usa all'Iran, il discorso di Trump dalla Casa Bianca: "Ora la pace"

"L'Iran, il grande bullo del Medioriente, ora deve fare la pace. Se non lo fa, i prossimi attacchi saranno molto più massicci e molto più facili". E' un passaggio del messaggio che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, invia dalla Casa Bianca dopo l'attacco a

Trump dalla Casa Bianca spiega agli americani l'attacco all'Iran: "Ora la pace o sarà catastrofe" #trump #iran #attacco #22giugno https://tgcom24.mediaset.it/mondo/trump-attacco-iran-nucleare-ultimatum_100036819-202502k.shtml…

