L’attacco USA all’Iran ha acceso i riflettori sulla minaccia terroristica, portando Roma a incrementare le misure di sicurezza attorno al Vaticano e ai siti sensibili. La tensione tra le superpotenze si traduce in un’ombra minacciosa che si allunga anche sulla capitale italiana. Con l’incertezza di una risposta iraniana, il rischio di azioni terroristiche si fa più concreto, rendendo indispensabile un’attenta vigilanza per proteggere il nostro Paese.

Roma, 22 giugno 2025 - Dopo l'attacco dei bombardieri e missili Usa ai siti nucleari iraniani anche Washington si attende una possibile risposta, anche se ha già avvisato Teheran che ciò avrebbe conseguenze disastrose per il Paese del Medio Oriente. Ma se una ritorsione militare potrebbe essere difficile, se non impossibile per gli iraniani, attivare i canali del terrorismo internazionale sarebbe il modo più rapido e doloroso per rispondere a Trump. Anche negli Stati Uniti la paura di attentati su civili sta crescendo, il New York Times ha definito i raid sull'Iran come "la scommessa più grande - e potenzialmente più pericolosa - del secondo mandato" del tycoon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco Usa all’Iran, cresce l’allerta terrorismo. A Roma più misure di sicurezza attorno al Vaticano e nei siti sensibili

Poche ore fa gli USA hanno sferrato un attacco mirato a tre siti nucleari iraniani con la GBU-57, la più potente bomba anti-bunker mai impiegata in combattimento.

