Attacco USA all’Iran | colpiti tre siti nucleari Trump | Un successo straordinario

Un attacco audace, senza precedenti, ha colpito i siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz ed Esfahan. L'operazione, confermata dal presidente Trump, rappresenta un momento cruciale nella geopolitica internazionale, segnando un successo straordinario per gli Stati Uniti nella loro strategia di sicurezza e diplomazia.

Operazione militare nella notte: bersagliati Fordow, Natanz ed Esfahan. Questa notte tra il 21 e il 22 giugno, le forze armate statunitensi hanno lanciato un attacco aereo contro l'Iran, colpendo tre importanti siti nucleari: Fordow, Natanz ed Esfahan. L'azione militare è stata confermata dal presidente Donald Trump, che ha parlato alla nazione dalle stanze della Casa Bianca definendo l'operazione come "uno straordinario successo militare". Teheran ha reagito con durezza, affermando che il sito di Fordow non ha subito gravi danni e minacciando "conseguenze eterne" in risposta a quanto accaduto.

In questa notizia si parla di: attacco - iran - colpiti - siti

